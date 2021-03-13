В апреле из Самары в Йошкар-Олу отправится туристический поезд

Самарцы смогут посетить столицу Марий Эл на апрельских выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский филиал АО «ФПК» совместно с ООО «РЖД Тур» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» запускают первый туристический поезд выходного дня из Самары в Йошкар-Олу. Первый рейс отправляется 9 апреля, а обратно туристы из Самары вернуться уже в воскресенье, 11 апреля.

Туристический поезд прямого сообщения № 925/926 Самара – Йошкар-Ола – Самара оборудован комфортабельными вагонами категории СВ и купе. В поезде установлены кондиционеры, биотуалет и розетки. В стоимость вояжа в Йошкар-Олу включаются цены на билет и экскурсионная программа.

Подробную информацию о стоимости и туристической программы можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону 8 (800) 550 95 10.