В Самаре сводная сестра выгнала из дома несовершеннолетнего брата

После наложения штрафа сестра отдала брату ключи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в семейный конфликт вмешались судебные приставы, после того, как девушка сменила замки в общей квартире с малолетним братом. Как выяснилось, после смерти отца сводная сестра отказалась жить в квартире с братом и его родной бабушкой.

- Жительница Самары обратилась в суд за восстановлением прав своего несовершеннолетнего внука. Суд встал на сторону бабушки и обязал сводную сестру отдать новый комплект ключей своему брату, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Судебные приставы вынесли сводной сестре представление, однако девушка не собиралась его исполнять. Тогда должницу оштрафовали на 5 тысяч рублей, только после этого она передала бабушке и ее внуку комплект ключей от квартиры.