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Общество13 марта 2021 14:48

В Самаре смекалка водителя автобуса принесла массу неудобств для пассажиров

Из-за самодельного обогрева бокового стекла водитель отказывался открывать переднюю дверь автобуса
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Такая конструкция препятствовала запотеванию и замерзанию стекол Фото: Твиттер/Павел Простой

Самарцы пожаловались на водителя одного из городских автобусов, который не открывал переднюю дверь для пассажиров. Как выяснилось, всему виной стала самодельная конструкция для обогрева бокового стекла, которая увеличивала обзорность водителю.

Один из пассажиров сфотографировал необычную конструкцию в автобусе. Водитель проявил смекалку и смастерил из гофротрубы и изоленты направленный обогрев бокового стекла, таким образов увеличив обзорность правого борта автобуса. Однако самарскому «кулибину» придется разобрать свое инженерное решение, так как в автобусе должны открываться все двери.

- Сегодня же после смены устраним самодеятельность. Благодарим за сигнал, - сообщили в компании «Самара Авто Газ».