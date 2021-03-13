«Единая Россия» проведет в Самарской области общественные обсуждения поправок в закон занятости

Поправки в закон о занятости являются приоритетом в работе фракции

«Единая Россия» запускает общественные обсуждения поправок в закон о занятости. В обсуждениях примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты.

- Ждем, что от регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Прежде всего речь идет о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, а также лиц предпенсионного возраста, - отметил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

Кроме того, по словам Исаева, в поправках могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан.

Отметим, что данный документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

- Поправки в законе о занятости действительно созрели. Это стало очевидно в период пандемии, когда экономика стала претерпевать изменения. Но мы понимаем, что поддержка населения путем выплат пособий и общественных работ не будет продолжаться бесконечно. И здесь необходимо выработать новые механизмы поддержки и социально ориентированным предприятиям, работодателям трудоустраивающим социально уязвимые слои населения. Продумать возможности временного трудоустройства, быстрого обмена информацией о вакансиях, открытии рабочих мест, — считает руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Самарской губернской думе Александр Живайкин.