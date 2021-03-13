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Происшествия13 марта 2021 17:20

Без окон, без дверей - полна горница людей: самарец прописал 13 мигрантов в разрушенном доме

По факту фиктивной регистрации иностранных граждан возбуждено уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сейчас мужчина ждет приговора суда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Самары, который фиктивно прописал 13 иностранных граждан в доме, непригодном для проживания. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

- Ранее не судимый 35-летний житель Самары приобрел дом в поселке Журавлевский Сызранского района. Несмотря на то, что приобретенное строение являлось не пригодным для фактического проживания, так как у него отсутствовали окна, двери и крыша, мужчина прописал в нём 13 мигрантов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На опросе обвиняемый ответил, что знал о противоправности своих действий, однако все равно переступил закон.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. По статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет», мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Криминал