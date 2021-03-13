Самарскую ракету «Союз-2» раскрасят в бело-синий цвет, как ракету «Восток» Гагарина

Роскосмос будет выпускать ракеты бело-синего цвета Фото: Роскосмос

Ракету «Союз-2», которая разработана самарским ракетно-космическим центром «Прогресс» впервые за несколько десятилетий представят в новой окраске. Запуск ракеты состоится 20 марта 2021 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

- «Союз-2» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», на которой 60 лет назад отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, - рассказали в Роскосмосе.

Серые окантовки заменят на корпоративный ярко-синий цвет, который используется в фирменном стиле Госкорпорации. Головной обтекатель, который закрывает головную часть, сохранит привычный белый цвет, а все остальные оранжевые элементы окрасят в синий, а серые цвета – в белый. Кроме того изменят цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Идея такого решения принадлежит компании-оператору Госкорпорации «Роскосмос» по коммерческим пусковым программам «Главкосмос Пусковые Услуги». Теперь все пусковые ракеты этого года, которые проходят по контракту с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги», будут проводиться в данной цветовой гамме.