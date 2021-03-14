Житель Самарской области на окраине поселка нашел растения, содержащие наркотические вещества

Мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Самарой задержали мужчину, который по информации правоохранителей имеет отношение к незаконному обороту растений, содержащих наркотические средства. 32-летнего жителя одного из поселков Кинельского района задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинельский».

При личном досмотре, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел нашли у задержанного во внутреннем кармане куртки сверток из полимерного материала черного цвета, в котором находилось растительное вещество желто-коричневого цвета с характерным запахом.

Как позже установила экспертиза, в свертке оказалась «марихуана» массой свыше 10,3 грамм, что относится к значительному размеру. О мужчине также известно, что он безработный и ранее уже имел проблемы с законом. Мужчину судили за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков

Задержанный безработный пояснил полицейским, что лично нарвал части растения, содержащего наркотическое средство, на окраине поселка и планировал их использовать для личного употребления.

Сейчас отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства). Санкции данной статьи – штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничения свободы до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.

Судьбу мужчины будет определить суд.

- Обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет, - напоминают правоохранители.