Самарский видеоблогер показал, что сейчас творится на стройплощадке новой набережной под спуском Лейтенанта Шмидта

Разработкой планировки территории по распоряжению городского департамента строительства и архитектуры занималось ООО "Стройпроектсервис" Фото: принтскрин видео.

Видеоблогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял стройплощадку в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Напомним, еще в январе 2021 года стало известно, что там идут работы по строительству новой набережной.

По проекту здесь должен появиться объект для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Строители также должно провести берегоукрепление, построить паркинг и прогулочную аллею – набережную.

Набережная как раз и должна разместиться на эксплуатируемой кровле подземного паркинга лодочной станции. Прогулочная зона будет иметь статус территории общего пользования, на которую все смогут попасть беспрепятственно.