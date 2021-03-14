В Самарской области подорожали куриные яйца, зато стали доступнее свежие помидоры

Цены изменились незначительно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Свежие помидоры и туалетное мыло в Самарской области стали доступнее. Накануне Самарастат опубликовал данные о том, как изменились потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг за период с 2 марта по 9 марта 2021 года в Самарской области.

Так дешевле на 1,09% стали свежие помидоры. По данным Самарастата, средняя стоимость помидор в регионе – 189,33 рублей за килограмм. Также почти на 2% подешевело мыло туалетное. Его стоимость оценивают в среднем в 36,01 рублей, что на 1,96% дешевле, чем неделю назад.

А вот картофель, свежая белокочанная капуста и куриные яйца напротив, стали дороже. Яйца - на 2,11%, картофель – на 3,25%, а капуста – на 3,19%.

Чуть дороже стало и топливо. Так среднюю стоимость бензина марки АИ-92 оценивают в 43,32 за литр, что на 0,21% дороже, чем неделей ранее, АИ-95 – в 47,41 рублей за литр, что на 0,27% большк, а АИ-98 и выше – 54,33 за литр, что на 0,24% дороже. Цена дизельного топлива осталась без изменений.