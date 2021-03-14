Сергей Корниленко попал в заявку «Крыльев Советов» на матч с «Иртышом»

Неизвестно, выйдет ли Корниленко на поле в сегодняшнем матче. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко попал в заявку команды на матч 30 тура ФНЛ против омского «Иртыша», который пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, клуб внес Корниленко в заявку на сезон, чтобы он смог провести прощальный матч. Неизвестно, выйдет ли спортивный директор «КС» на поле сегодня. Ранее сообщалось, что прощальный матч Сергея Корниленко собирались провести в мае.

В старте «Крыльев» на игру с «Иртышом» выйдут голкипер Ломаев, защитники Горшков, Солдатенков, Черной и Зеффан, полузащитники Витюгов, Гацкан, Зиньковский, Цыпченко и Ежов, в атаке – Сергеев.

Стартовый состав «Крыльев» на игру с «Иртышом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кроме Корниленко в заявку на матч попали и другие новички «Крыльев» - Абат Аймбетов, Рикарду Алвеш, Дмитрий Ефремов и Дмитрий Прищепа.

Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени. Прямую трансляцию проведет сайт samara.kp.ru.