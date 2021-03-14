«Акрон» сыграл вничью с «Оренбургом» в ФНЛ

Встреча проходила в Жигулевске. Фото: ФК "Оренбург".

Тольяттинский «Акрон» в 30 туре ФНЛ смог отобрать очки у одного из лидеров лиги «Оренбурга». Встреча проходила в Жигулевске и закончилась со счетом 1:1. На гол Антона Килина гости ответили точным попаданием Дмитрия Воробьева.

Благодаря набранному очку «Акрон» приблизился к 17-ой позиции, теперь тольяттинцы отстают от омского «Иртыша» на два очка. Однако до спасительной 16-ой позиции все еще шесть очков.

В следующем туре «Акрон» сыграет в Красноярске с «Енисеем». Матч запланирован на субботу, 20 марта.

В параллельном матче тура «Крылья Советов» обыграли «Иртыш» 3:1.