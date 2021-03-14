Работы юных художников из Самарской области стали частью онлайн-выставки Музея Победы

Работы юных жителей Самарской области вошли в онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы. В экспозицию вошли работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Конкурс был приурочен к 35-летию музея.

Юные жители Самарской области прислали на конкурс более 20 рисунков. Всего на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России.

Лучшие работы могут выбрать сами интернет-пользователи, голосование идет до 28 марта. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги конкурса объявят 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.