Подробности о новых заболевших коронавирусов в Самарской области на 14 марта

Число заболевших остается высоким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 марта в Самарской области подтверждено 240 новых случаев заболевания коронавирусом. И снова наибольшее число заразившихся в Самаре – 101 человек. На втором месте печального списка – Тольятти – 32 новых пациента. В отрадном – 30, в Сызрани – 12 вновь заразившихся за минувшие сутки.

Среди 240 заболевших, выявленных за минувшие сутки, 212 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса.

Еще три человека скончались от коронавируса в Самарской области. Это мужчина 74 года, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Итого в регионе от нового вируса умерли 985 человек.