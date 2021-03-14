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Коронавирус Covid-1914 марта 2021 18:43

Подробности о новых заболевших коронавирусов в Самарской области на 14 марта

Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на сегодняшний день
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Число заболевших остается высоким

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 марта в Самарской области подтверждено 240 новых случаев заболевания коронавирусом. И снова наибольшее число заразившихся в Самаре – 101 человек. На втором месте печального списка – Тольятти – 32 новых пациента. В отрадном – 30, в Сызрани – 12 вновь заразившихся за минувшие сутки.

Среди 240 заболевших, выявленных за минувшие сутки, 212 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса.

Еще три человека скончались от коронавируса в Самарской области. Это мужчина 74 года, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Итого в регионе от нового вируса умерли 985 человек.

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