Самарские власти заключили соглашение о сотрудничестве с Большим театром

Фото предоставлено правительством Самарской области

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин 14 марта подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством. Это партнерство для региона открывает новые возможности: совместные культурные мероприятия и проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, просветительские и образовательные программы, обмен опытом в театральной сфере.

Как отметил Владимир Урин, подобные соглашения у Большого театра есть с другими регионами, но Самарская область – особый случай.

- Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли, - добавил Урин.

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Урина за плодотворное сотрудничество с регионом и отметил, что все намеченные планы реализуются.

– Сегодня мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано сохранение памяти об этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на самарской земле, - акцентировал внимание губернатор Дмитрий Азаров. - Все наши уже проработанные планы мы непременно реализуем. Уверен и в том, что мы выработаем новые предложения о сотрудничестве, и самарская земля, как и в предыдущие годы, продолжит вносить свой весомый вклад в развитие российской культуры.

Уже на ближайшие годы запланировано несколько совместных проектов, так в сентябре Большой театр планирует приехать в Самару со спектаклем «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз.

Подписанное соглашение, часть системной работы по развитию культурного сотрудничества Самарской области, которая ведётся под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Кроме того не так давно были подписаны соглашения с Третьяковской галереей, Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.