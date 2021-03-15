И снова реки и лужи: в Самаре потеплеет до +2 градусов

Зиму проводили - пора весну встречать? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снова потеплеет- в понедельник столбики термометров подберутся к нолю, а уже во вторник - перейдут на светлую сторону и температура повысится до +2 градусов. Столь же тепло будет днем и в среду, 16 марта, а ночами будет вовсе не так холодно - до -13 градусов.

Благодаря положительным дневным температурам, все безобразие, которое заамерзло в виде изломанной колеи во дворах и на тротуарах снова растает и потечет веселыми ручьями по дорогам, превращаясь в лужи, через которые снова будет тяжело перебраться. Однако ночные морозы будут способствовать вымораживанию лишней воды. По утрам стоит опасаться гололеда, а еще - холодных вечеров, так что окончательно раздеваться на встречу весне пока еще рано.

Небольшой снег пройдет только в понедельник, а вот во вторник и в среду осадков синоптики не ждут, ветер будет дуть юго-восточный. Синоптики также отмечают, что интенсивный прогрев благодаря весеннему солнцу приведет к тому, что температура и дальше будет повышаться. Но все же во второй декаде марта будет холоднее, чем в прошлые годы.