В Самару придет весеннее потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По данным синоптиков, на этой неделе в регион придет весеннее тепло.

В понедельник, 15 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью по области еще будут морозы до -19, а вот днем в Самаре температура воздуха будет колебаться в пределах -1…-3 градуса.

16 марта будет немного теплее, днем воздух прогреется до +1, а ночью в Самаре будет до -10 градусов. Осадков также не ожидается.

В среду, 17 марта, погода в Самаре будет такая же, как и днем ранее. Температура воздуха днем от +1 до -1, а ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. Синоптики не прогнозируют существенных осадков в этот день.