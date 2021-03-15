Судебные приставы продали Тойоту жителя Тольятти в счет погашения долгов

Тольяттинец накопил долг по штрафам ГИБДД на сумму свыше 300 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти накопил свыше 300 тысяч рублей долга по штрафам ГИБДД. Так как тольяттинец добровольно не погашал задолженность, его кроссовер Toyota RAV 4 был арестован и реализован в счет погашения долга.

- На исполнении находилось 373 исполнительных производств. Нарушитель не оплатил долг в размере почти 306 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель постановил взыскать с нарушителя по 1 тысячи за каждый неоплаченный штраф. Таким образом, к долгу прибавилось еще 373 тысячи рублей. В общем итоге мужчина задолжал 679 тысяч рублей в рамках исполнительного производства.

Добровольно житель Тольятти штраф не оплатил, поэтому судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста его автомобиля. Тойота была продана, а задолженность по штрафам в 306 тысяч рублей и исполнительский сбор в 373 тысячи рублей полностью погашены.