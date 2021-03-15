Названы адреса в Самаре, где жители чаще всего засоряют канализацию

Нерастворимые материалы приводят к катастрофическим последствиям для труб и насосного оборудования Фото: РКС-Самара
Компания РКС-Самара опубликовала список домов в Самаре, где жители не умеют пользоваться канализацией. Специалисты отмечают, что самарцы смывают в унитаз одноразовые маски и салфетки, что способствует засорению канализации.
- 2020 год, год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой. Смытые в унитаз маски образуют непроходимый засор в канализационных трубах, - сетуют коммунальщики.
По словам специалистов, такое происходит не только в Самаре, но и в других крупных российских городах. Именно одноразовые маски стали худшим испытанием за всё время существования системы водоотведения.
- Если жители не перестанут смывать нерастворимые вещи в унитаз, то они так и будут страдать от постоянных засоров. В первую очередь нужно помнить, по чьей вине это происходит, - говорят специалисты РКС-Самара.
В Самаре появился список домов, чьи жители чаще других путают унитаз с мусорным ведром. Если до пандемии коммунальщики приезжали на вызов в эти дома один-два раза в год, то в прошлом году количество работ выросло на порядок.
- Ни одно ресурсоснабжающие предприятие не сможет настолько увеличить количество работников! Для этого требуется значительное увеличение тарифа. Относитесь бережно к системе водоотведения, не смывайте в унитаз и раковину то, что не растворяется, - обращают внимание на проблему коммунальщики.
Список адресов в Самаре, где сотрудники РКС-Самара устраняли засоры более 15 раз за год:
Карла Маркса, 165А/Б – 28 раз
Красноармейская, 125А – 25 раз
Енисейская, 47 – 22 раза
Победы, 90 – 22 раза
Физкультурная, 76 – 21
Металлургов, 81 – 21
Авроры, 122 – 21
Зубчаниновское ш. 169 – 19
Красных Коммунаров, 32 – 19
Победы, 168 – 19
Кирова, 331 – 18
Ст.-Загора, 285 – 18
Красноармейская, 106 – 18
Ленинградская, 63 – 18
Дачная, 27А – 18
Мичурина, 116А – 18
Гагарина, 14 – 17
Льва Толстого, 34 – 17
Самарская, 203 – 17
Гвардейская, 12 – 17
Товарная, 17А – 17
Днепровский пр. 1 – 17
Белогородская, 44 – 17
Гвардейская, 15 – 16
Севастопольская, 28 – 16
Карла Маркса, 124 – 16
Ленинская, 3 – 16
Гая, 17 – 15
Лукачева, 36А/Б – 15
Гая, 17 – 15
Аэродромная, 16А – 15
Волгина, 95 – 15
Мечникова, 52 – 15
Маяковского, 15 – 15
Республиканская, 52 – 15