Названы адреса в Самаре, где жители чаще всего засоряют канализацию

Нерастворимые материалы приводят к катастрофическим последствиям для труб и насосного оборудования Фото: РКС-Самара

Компания РКС-Самара опубликовала список домов в Самаре, где жители не умеют пользоваться канализацией. Специалисты отмечают, что самарцы смывают в унитаз одноразовые маски и салфетки, что способствует засорению канализации.

- 2020 год, год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой. Смытые в унитаз маски образуют непроходимый засор в канализационных трубах, - сетуют коммунальщики.

По словам специалистов, такое происходит не только в Самаре, но и в других крупных российских городах. Именно одноразовые маски стали худшим испытанием за всё время существования системы водоотведения.

- Если жители не перестанут смывать нерастворимые вещи в унитаз, то они так и будут страдать от постоянных засоров. В первую очередь нужно помнить, по чьей вине это происходит, - говорят специалисты РКС-Самара.

В Самаре появился список домов, чьи жители чаще других путают унитаз с мусорным ведром. Если до пандемии коммунальщики приезжали на вызов в эти дома один-два раза в год, то в прошлом году количество работ выросло на порядок.

- Ни одно ресурсоснабжающие предприятие не сможет настолько увеличить количество работников! Для этого требуется значительное увеличение тарифа. Относитесь бережно к системе водоотведения, не смывайте в унитаз и раковину то, что не растворяется, - обращают внимание на проблему коммунальщики.

Список адресов в Самаре, где сотрудники РКС-Самара устраняли засоры более 15 раз за год:

Карла Маркса, 165А/Б – 28 раз

Красноармейская, 125А – 25 раз

Енисейская, 47 – 22 раза

Победы, 90 – 22 раза

Физкультурная, 76 – 21

Металлургов, 81 – 21

Авроры, 122 – 21

Зубчаниновское ш. 169 – 19

Красных Коммунаров, 32 – 19

Победы, 168 – 19

Кирова, 331 – 18

Ст.-Загора, 285 – 18

Красноармейская, 106 – 18

Ленинградская, 63 – 18

Дачная, 27А – 18

Мичурина, 116А – 18

Гагарина, 14 – 17

Льва Толстого, 34 – 17

Самарская, 203 – 17

Гвардейская, 12 – 17

Товарная, 17А – 17

Днепровский пр. 1 – 17

Белогородская, 44 – 17

Гвардейская, 15 – 16

Севастопольская, 28 – 16

Карла Маркса, 124 – 16

Ленинская, 3 – 16

Гая, 17 – 15

Лукачева, 36А/Б – 15

Гая, 17 – 15

Аэродромная, 16А – 15

Волгина, 95 – 15

Мечникова, 52 – 15

Маяковского, 15 – 15

Республиканская, 52 – 15