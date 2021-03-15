В Тольятти произошло ДТП с участием скорой помощи

Оба автомобиля получили значительные повреждения Фото: Ваня Красный/ Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП в Тольятти, где одним из участников стала карета скорой помощи. Авария произошла на перекрестке улиц Юбилейная и Фрунзе.

- Я видела, что скорая ехала с включенной сиреной и маячками. Все пропустили, а иномарка – нет, - рассказывает местная жительница.

Как рассказали КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в аварии никто не пострадал. Водители обоих транспортных средств на месте составили европротокол, который будет оформлен в отделении ГИБДД. В настоящий момент неизвестно, был ли в скорой пациент или медики только ехали на вызов.

Напомним, вчера в Самаре на улице Дальневосточная произошла серьезная авария, в которой погиб водитель. По предварительным данным внедорожник Шевроле Нива наехал на снежный вал на обочине и перевернулся. Полицейские продолжают разбираться в случившемся.