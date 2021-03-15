В горевшем бизнес-центре Скала в Самаре были подменены материалы при монтаже фасада

Материалы облицовки были заменены на материалы с повышенными показателями пожарной опасности Фото: очевидцы

В Самаре по поручению губернатора Дмитрия Азарова была создана межведомственная комиссия, в которую вошли МЧС, ГИСН с привлечением экспертов. Комиссия изучила возможные причины возгорания фасада ТОЦ «Скала», которое произошло 12 марта 2021 года.

По словам руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина, при осмотре места ЧП были обнаружены нарушения технологии монтажа фасадной системы, кроме того, в облицовке были применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности.

- Это свидетельствует о том, что «причина» заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта, - сказал Владимир Захарин.

Начальник ГУ МЧС по Самарской области назвал предварительную причину возникновения пожара. По его словам, место имели неосторожные действия с источником повышенной опасности.

Отметим, что ТОЦ «Скала» был построен и введен в эксплуатацию в 2005 году, с этого момента его реконструкция и капитальный ремонт не проводились. В настоящее время проверки по факту ЧП продолжаются, данное происшествие взято на контроль прокуратурой области.