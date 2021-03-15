Заболеваемость снижается с каждым днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились обновленные данные о коронавирусе в Самарской области на 15 марта 2021 года. По данным статистики, в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, однако количество летальных исходов растет.

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 235 местных жителей. Таким образом, общее количество заболевших за пандемию составляет 52 437 случаев на сегодня.

Из общего числа заболевших, 48 866 человек уже закончили свое лечение, в том числе 228 пациентов выздоровели за сутки.

Печальная статистика продолжает пополняться новыми случаями. Так, на 15 марта, зарегистрировано еще две смерти среди пациентов с опасным диагнозом. Всего в Самарской области от коронавируса скончались 987 человек.