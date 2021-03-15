Экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов выступит в Самарском областном суде

Реналь Мязитов (на фото слева) и Евгений Вагнер попытаются убедить в своей невиновности Самарский областной суд Фото: Александра БУДАЕВА

19 марта в Самарском областном суде состоится первое заседание апелляционной инстанции по делу экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова. Напомним, в ноябре прошлого года его признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорили к 6 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей.

По версии следствия, Реналь Мязитов был в сговоре с тольяттинским предпринимателем Евгением Вагнером, вдвоем они «пилили» деньги по государственным контрактам. Ущерб от их действий силовики оценили в 59 млн рублей. Евгения Вагнера суд также признал виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам колонии со штрафом 200 тысяч рублей

Оба осужденных приговор обжаловали. Напомним, в суде они отрицали вину: по словам Реналя Мязитова, все решения по госконтрактам принимал не он, а правление Фонда жилья и ипотеки, но соответствующие оригиналы документов, следователи найти не смогли.

Прислушается ли апелляционная инстанция к доводам Мязитова и Вагнера, пока не ясно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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