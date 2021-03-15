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Общество15 марта 2021 11:46

В Самаре снесут аварийный дом на улице Дальневосточной

Дом 1949 года признан аварийным и подлежащим сносу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жителей должны расселить в подходящие жилые помещения Фото: Яндекс.Карты

В администрации Самары подписали постановление о сносе ветхого дома на улице Дальневосточная, 33 в Кировском районе. Согласно документу, площадь земельного участка, на котором стоит дом, составляет 246 квадратных метров.

В аварийном двухэтажном доме располагаются 5 квартир. В ближайшее время с собственниками проведут переговоры и предоставят им новые жилые помещения. В случае, если жильцы откажутся добровольно покинуть свой дом, то их это сделать обяжет суд.

Согласно постановлению, департамент управления имуществом Самары должен оценить изымаемые квартиры, а также определить размер убытков и возмещения собственникам недвижимости. На данные мероприятия отведено 60 дней со дня подписания документа.