В Самаре снесут аварийный дом на улице Дальневосточной

Жителей должны расселить в подходящие жилые помещения Фото: Яндекс.Карты

В администрации Самары подписали постановление о сносе ветхого дома на улице Дальневосточная, 33 в Кировском районе. Согласно документу, площадь земельного участка, на котором стоит дом, составляет 246 квадратных метров.

В аварийном двухэтажном доме располагаются 5 квартир. В ближайшее время с собственниками проведут переговоры и предоставят им новые жилые помещения. В случае, если жильцы откажутся добровольно покинуть свой дом, то их это сделать обяжет суд.

Согласно постановлению, департамент управления имуществом Самары должен оценить изымаемые квартиры, а также определить размер убытков и возмещения собственникам недвижимости. На данные мероприятия отведено 60 дней со дня подписания документа.