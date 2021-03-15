В Самарской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

ЧП произошло ночью, 14 марта 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шенталинском районе Самарской области на станции Шентала сгорел частный дом площадью 50 квадратных метров. Во время тушения пожара в доме было найдено тело 58-летнего мужчины.

- 14 марта около полуночи поступило сообщение о пожаре на улице Канашская, 43. Для тушения пожара привлекались 10 пожарных и два автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать через 1 час 40 минут после вызова, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, причиной пожара в доме могло стать неосторожное обращение с с огнем во время курения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.