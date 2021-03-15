В Тольятти пенсионерку обокрала лже-соцработник

На месте преступления работали в том числе кинолог со служебной собакой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 300 тысяч рублей наличными, золотое кольцо и цепочку с кулоном потеряла тольяттинская пенсионерка, впустив в дом незнакомку.

- Она представилась социальным работником. Выглядела очень прилично: вроде бы русская, одета аккуратно, разговаривала очень убедительно, - рассказывала позже полицейским Галина Алексеевна. – А как ушла, до меня дошло: с чего это ко мне соцработник пришел, я же - работающий пенсионер, сама себя обслуживаю, ни в чем не нуждаюсь, да и дети помогают.

После «озарения» 64-летняя женщина проверила свои тайники и поняла, что соцработник ушла не с пустыми руками. Ущерб от визита незваной гостьи Галина Алексеевна оценила в 325 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место преступления, вызвала туда кинолога с собакой, но овчарка не смогла взять след.

Уголовное дело в полиции возбудили по статье «Кража», сейчас силовики пытаются установить личность ловкой преступницы.