В одном из самарских баров полицейские нашли трех человек «под кайфом»

Такие рейды будут проходить на постоянной основе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции вместе с бойцами спецназа «Гром» провели рейд по развлекательным учреждениям города, с целью выявления незаконного оборота наркотиков. В ходе мероприятия, в одном из баров на улице Дачной, были обнаружены три подозрительных посетителя.

- В отношении трёх граждан, отказавшихся проходить освидетельствование, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.9.1. «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», - рассказали в пресс-службе МВД по Самарской области.

Полицейские отметили, что такие рейды в Самару будут проводиться на постоянной основе, в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Первый этап всероссийской акции проходит с 15 по 26 марта.