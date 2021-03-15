Подробности о коронавирусе в Самарской области на 15 марта 2021 года

За сутки скончались еще два пациента с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 235 местных жителей. Большинство зараженных было найдено в Самаре, в Тольятти почти трое меньше инфицированных за сутки.

В Самаре за минувшие сутки коронавирусом заболели 99 человек, в Тольятти -32 человека. Почти одинаковое количество зараженных выявили за сутки в Отрадном – 30 человек, а вот в Сызрани заболели 9 местных жителей.

Из числа выявленных зараженных 199 человек узнали о наличии вируса после ранее поставленного диагноза ОРВИ и внебольничная пневмония. 36 человек не имели никаких клинических проявлений коронавируса.

По данным оперштаба на 15 марта, в регионе скончались еще два пациента с коронавирусом. Так, скончался 59-летний мужчина, который при жизни страдал заболеванием органов дыхания, а также женщина 82 лет, которая страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего с начала пандемии скончались 987 зараженных.