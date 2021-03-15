Издана книга, посвященная бывшему вратарю самарских "Крыльев Советов"

Книга рассказывает о жизненном пути футболиста Геннадия Агуреева

Издана книга "Советский вратарь и учитель", посвященная вратарю футбольной команды "Крылья Советов" Геннадию Агурееву, который выступал за команду с 1965 по 1969 годы. Автором является журналист "КП-Самара" Вячеслав Сорокин.

Книга рассказывает о жизненном пути футболиста. С самого раннего детства Агуреев увлекся футболом и сумел сделать карьеру в профессиональном спорте. А по ее завершении нашел себя в роли учителя физкультуры, проработав в школе 45 лет.

Книга издана при активном участии ветерана самарской команды Евгения Гецко, который называет Агуреева не иначе как "старшим другом". Сейчас Агуреев на пенсии, живет вместе с супругой в Самарской области.

- Работать над книгой было одновременно сложно и увлекательно. Книга выходит за пределы биографии Агуреева. Я узнавал о жизни не только Геннадия Ивановича, но и многие факты из истории "Крыльев Советов" и самарского футбола в целом. И все это постарался изложить на страницах книги, - рассказал автор.