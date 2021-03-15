Самарские энергетики помогают врачам бороться против коронавируса

Энергетики оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. С болезнью борются до сих пор, причем как врачи, так и другие службы. Так, властям и медикам победить Covid-19 помогают сотрудники АО "Самарская сетевая компания".

За 2020 год энергетики ССК, взаимодействуя с районными администрациями и министерством энергетики и ЖКХ, активизировали работу по обновлению электросетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией медицинские учреждения.

- Силами Самарской сетевой компании были модернизированы воздушные ЛЭП, питающие Центральные районные больницы в г.о. Чапаевск, с.п. Хворостянка, Исаклы, Приволжье, и подстанции, электроснабжающие фельдшерско-акушерские пункты в п. Чагра, с.п. Прогресс, Владимировка, Новотулка, Макарьевка, Абашево, - рассказывают в пресс-службе компании.

Также в 2020 году по заявкам медучреждений было проведено подключение к электросетям новых компьютерных томографов в горбольницах №4 и 6 г.о. Самара, инфекционных корпусов больницы №5 г.о. Тольятти и Центральной горбольницы г.о. Сызрань, фельдшерско-акушерского пункта в Волжском районе и детской поликлиники в Центральной горбольнице Сызрани.

ССК вместе с другими энергокомпаниями губернии передала в дар правительству Самарской области мобильную электростанцию "Энергопоезд", которая может не только стать "скорой помощью" для ликвидации возможных форс-мажорных ситуаций на электросетях, но и быть полезна при строительстве новых медучреждений.

Отметим, что под особым контролем ССК находится 257 медучреждений. Суммарная мощность нагрузки по данным объектам социальной значимости составляет 82 МВт. Это сравнимо с энергонагрузкой города с населением около 200 тысяч человек.