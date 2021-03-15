За выходные инспекторы ГИБДД выявили около 2 тысяч нарушений ПДД на дорогах Самарской области

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД в Самаре будут продолжены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские инспекторы Госавтоинспекции провели 13 и 14 марта широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия. Особое внимание полицейских направлено на выявление и исключение из участия в дорожном движении водителей в состоянии опьянения.

За минувшие выходные самарские инспекторы выявили около двух тысяч различных нарушений ПДД:

17 - управление транспортом в состоянии опьянения;

32 отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

5 - повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии;

214 нарушений предоставления преимущества в движении пешеходам;

234 нарушения правила перехода проезжей части;

70 нарушений правил безопасной перевозки детей.

Самарская Госавтоинспекция напомнила автолюбителям, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен административный штраф 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель сел за руль повторно, что ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей, кроме того возможно лишение свободы на срок до 3-х лет.