Экс-нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России

Экс-игрок "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную страны

Экс-игрок самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в заявку российской футбольной сборной. Тренерский штаб определился с игроками, которых вызвали для подготовки к отборочным играм чемпионата мира 2022 года. Российской команде предстоит сыграть 24 марта с Мальтой, 27 марта со Словенией и 30 марта со Словакией.

Впервые Соболева вызывали в сборную страны в начале 2020-го года, когда он выступал в составе самарских "Крыльев Советов". Соболев перешел в «Крылья» в январе 2018 года, где играл до 2020-го, на некоторое время на правах аренды выступая за красноярский "Енисей".

В составе самарской команды в чемпионате страны Соболев провел 30 матчей, забив 11 голов. В ФНЛ за "Крылья" он сыграл 12 матчей, забив 8 голов, в кубке страны - 3 матча и 2 гола.

С 2020 года Соболев выступает за московский "Спартак".