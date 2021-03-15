В Самарском цирке проводили зиму грандиозным шоу Воды, Огня и Света

В Самарском цирке проводили зиму

14 марта в Самарском цирке прошли масленичные гуляния в рамках начала новой цирковой программы «Шоу Воды, Огня и Света».

На улице перед цирком возвысилась четырехметровая кукла Марена, гостей праздника развлекали скоморохи, заряжал публику ведущий в образе русского Емели. На площади развернулось настоящее веселье: игры, конкурсы, традиционный бой с подушками, перетягивание каната, хороводы, зажигательные танцы. Зрители фотографировались с ростовыми куклами, ходулистами. Взрослым и детям скучать не пришлось, за активное участие все получили сладкие призы.

Ходулисты и скоморохи развлекали гостей

Развлечения для самарской публики продолжились в фойе здания цирка. На входе зрителей встречали девицы в русских народных костюмах. Веселили всех мимы, клоуны. На сцене игровую программу для детей проводил ведущий в образе русского молодца.

На втором этаже в фойе цирка развернулись площадки с мастер-классами. Для маленьких гостей праздника был организован мастер-класс от детской школы искусств №14 в Самаре. Дети с интересом изготавливали традиционные поделки на Масленицу. Воспитанники детской цирковой студии г. Самары проводили мастер-классы по жонглированию и демонстрировали цирковые выступления.

Маленьких гостям показали интересные мастер-классы

Праздник завершился грандиозным цирковым представлением Анатолия Сокола. Начало представления поразило своим завораживающим световым шоу. Артисты цирка показали фееричное шоу жителям Самары, где было много необычных спецэффектов, эксклюзивных костюмов, обжигающих языков пламени и брызг фонтанов, которые били прямо из манежа под купол.

Самарцы водили хороводы вокруг четырехметровой куклы Масленицы

После праздничных развлечений и просмотра грандиозного шоу зрители пришли в невероятный восторг, зарядились позитивом и массой положительных эмоций. Представление Анатолия Сокола «Шоу Воды, Огня и Света» не оставило равнодушными самарских зрителей.

Приобрести билеты на фееричное шоу можно в кассе цирка или на сайте www.circus-samara.ru