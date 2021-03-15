В Новокуйбышевске около спортивного зала умер мужчина

Полицейские выясняют причины смерти мужчины в Новокуйбышевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске устанавливают причины смерти 58-летнего мужчины, который умер сразу после того, как вышел из спортивного зала, сообщает Gorodnsk63.ru.

По имеющимся данным, около часа дня мужчина вышел из спортзала, который находится в одном из домов на улице Дзержинского. Мужчине пытались оказать помощь прохожие и вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Сотрудники полиции выясняют, что могло стать причиной смерти, выясняют, чем он занимался в спортзале. По факту случившегося проводится проверка.