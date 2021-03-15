В Самаре будут судить жителя Казани, который поджег дорогой автомобиль бизнес-партнера

Полицейские установили подозреваемого, который сжег дорогостоящий автомобиль бизнес-партнера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Казани, который поджег автомобиль бизнес-партнера. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в сентябре 2020 года на проспекте Металлургов сгорел автомобиль BMW X6 стоимость 4,4 млн рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что у поджигателя в руках был мотошлем. С места происшествия он скрылся на мотоцикле.

Потерпевшая и ее муж сообщили полицейским, что к преступлению может быть причастен их знакомый, которого они узнали по характерной походке.

В совершении преступления заподозрили ранее не судимого 23-летнего жителя Казани. Его задержали в Татарстане и доставили в Самару. Как рассказал подозреваемый полицейским, он приехал в Самару для решения конфликта по бизнесу. Около дома своего партнера он решил сжечь его автомобиль, облил его бензином и поджег зажигалкой. В последующие несколько дней молодой человек прибыл в Марий Эл, где сжег экипировку и мотоцикл.

В отношении жителя Казани возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.