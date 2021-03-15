«Взлетели» на нарядах и автотоварах: как заработал самарский малый бизнес на гендерных праздниках

По данным сервиса МТС Маркетолог, количество рекламных кампаний перед 23 февраля выросло на 82%, а перед 8 марта – в 3,5 раза по сравнению с обычными днями февраля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В топ торговых точек по наибольшему обороту ожидаемо вошли цветочные лавки, а также магазины электроники и товары и услуги для красоты. Исследование проводилось на основе данных сервисов «МТС Касса» и «МТС Маркетолог».

Кто заработал 23 февраля

По данным аналитиков МТС Кассы, с 19 по 23 февраля самый заметный рост оборота по сравнению с обычными днями в феврале показали магазины техники и электроники – 76%. На втором месте по популярности среди «типично мужских» подарков оказались аксессуары для автомобиля (61%), третье место разделили магазины одежды и обуви (по 50%). А вот приводить себя в порядок перед праздниками самарские мужчины не спешили – рост оборота в парикмахерских составил лишь 21% по сравнению с другими днями.

Кто заработал 8 марта

С 4 по 8 марта максимальный рост спроса ощутили на себе цветочные магазины – рост оборота по сравнению с обычными днями составил более 80%. Всплеск покупательской активности пришелся также на магазины одежды (около 70%), парикмахерские и салоны красоты (63%). Наименее популярным подарком в преддверии Международного женского дня оказались спортивные товары (рост оборота составил менее 5%)

Праздники вызвали рекламный бум

По данным сервиса МТС Маркетолог, количество рекламных кампаний перед 23 февраля выросло на 82%, а перед 8 марта – в 3,5 раза по сравнению с обычными днями февраля. Перед мужским праздником чаще всего рекламировали фитнес-центры, медицинские центры и финансовые организации. К 8 марта рекламу чаще заказывали представители цветочного бизнеса, сферы красоты, ювелирные магазины и финансовые организации.