В Самаре из-за аварии изменили схему движения трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменили схему движения трамваев из-за аварии на пересечении улиц Демократической и Ташкентской. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Из-за аварии в объезд пустили трамваи под номерами 22 и 24. По направлению в 15-й микрорайон трамваи проследуют по улице Ново-Вокзальной. От 15-го микрорайона трамваи поедут через Дом печати.

Сейчас в Самаре 7-балльные пробки, тяжело проехать не только в месте аварии, но и по основным городским магистралям - по Московскому шоссе в направлении из города и по Ново-Садовой, где скапливается пробка у современника.