В Самаре получат средства на строительство корпусов детских больниц раньше запланированного срока

Регион досрочно получит средства на строительство корпусов детских больниц

В Самарской области обсудили планы по строительству в регионе объектов соцсферы. В частности, возведение нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы и нового хирургического корпуса Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой.

Ранее глава региона Дмитрий Азаров поручал профильному министру проработать возможность опережающего финансирования этих объектов. Как рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян, федеральные средства на строительство корпуса инфекционной больницы, которые были запланированы на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше. Уже в текущем году область получит 147 млн рублей, а в 2022-м году - еще 466 млн рублей.

По поручению Дмитрия Азарова строительство нового корпуса детской инфекционной больницы начнется уже в ближайшее время. По новому корпусу детской больницы им. Ивановой получено положительное заключение на проектно-сметную документацию.

- Прошу скоординировать усилия министерства строительства и министерства здравоохранения. Крайне важные объекты, их ждут люди. А значит – мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами, - сказал губернатор.