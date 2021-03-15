В Самарской области пожилые чаще болеют коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дети и пожилые стали чаще болеть коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Как стало известно по итогам заседания регионального оперштаба в понедельник, 15 марта, рост зафиксировали в возрастных группах от 7 до 14 лет и старше 65 лет. На прежнем уровне остаются показатели в группе от 18 до 29 лет и среди совсем маленьких жителей губернии - до года. В остальных группах наметился спад.

За прошедшие сутки в регионе 235 новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 52 437 человек, из них вылечились 48 866. Умерли 987 заразившихся.

Ранее в Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также запрет на посещение ТЦ для подростков без взрослых.