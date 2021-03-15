В Самарской области за счет экономии на торгах отремонтируют больше дворов

В Самарской области благодаря экономии на торгах отремонтируют больше детских площадок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" благодаря экономии на торгах обновят 157 общественных и 300 дворовых территорий, при этом изначально планировалось отремонтировать, соответственно, 137 и 272.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова возобновлена практика, когда главы министерств, курирующие тот или иной нацпроект, еженедельно докладывают о текущей ситуации и проблемных моментах.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов рассказал о достигнутой экономии на торгах, а также о работах по федеральным проектам "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология".

"Меня, как и людей, жителей Самарской области, интересует результат. Коллеги, действуйте решительно, это – национальный проект, наши национальные цели, здесь никакой снисходительности быть не может", - сказал губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что в одним из наиболее актуальных вопросов является обеспечение жителей качественной питьевой водой.