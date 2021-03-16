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Общество16 марта 2021 6:00

В Самаре доработают проект планировки участка у Волги в Ленинском районе

Публичные слушания закончились и жители не считают имеющийся проект идеальным
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Ленинском районе пересмотрят проект планировки территории

В Самаре доработают проект планировки участка около Волги в Ленинском районе. Речь идет о территории в границах улиц Маяковского, Молодогвардейской, Волжского проспекта. Прошли слушания, на которых жителям объяснили, что власти не собираются менять детскую и спортивную площадки на парковку.

Запрос на смену зонирования власти объяснили необходимостью ремонта подпорной стенки. Впрочем, сами жители высказались против подобного решения. Они считают, что сделать ремонт можно и без смены зонирования, а вот разрешать здесь неограниченный проход нельзя.

Также во время слушаний жители попросили отнести детскую площадку к придомовой территории и отремонтировать. Теперь проект будут дорабатывать, чтобы учесть все замечания.