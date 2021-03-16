В Самаре из автобуса высадили скандального пассажира без маски

В Самаре продолжают рейды по общественному транспорту

В Самаре продолжают проверять, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. К сожалению, нарушения все еще встречаются, причем чаще, чем раньше. Недавно проверяющие поймали нарушителя в автобусе на остановке сквер Высоцкого. Мужчина не хотел надевать маску, но не хотел и выходить из автобуса.

- Попутчикам пришлось ждать, пока сотрудники правоохранительных органов выведут нарушителя, чтобы не задерживать движение автобуса по маршруту, - рассказали в мэрии Самары.

Мужчина, которого вывели из автобуса, начал скандалить, в итоге его пришлось доставить в отдел полиции. А затем материалы направят в суд. Уже с октября в регионе оформили 261 административный протокол на людей, у которых не было маски или же они отказывались ее надевать. Нарушителям может грозить штраф до 30 тыс рублей.