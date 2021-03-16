В Самаре заменят 65 километров теплотрасс

В Самаре переложат трубы

В Самаре в предстоящую ремонтную кампанию планируют заменить больше 65 тысяч километров теплотрасс. Обновленный реестр участков, которые планируют к перекладке, энергетики представили на совещании в городской администрации.

- Обновление затронет как магистральные, так и внутриквартальные сети, имеющие статус муниципальных. В общей сложности переход Самары на «альткотельную» позволит направить в тепловые сети 3,7 млрд рублей, - рассказал заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Игорь Кушель.

Уже 2020 году компания обновила более 30 километров теплосетей, в 2021 году темпы перекладки вырастут еще больше. В рамках летней ремонтной кампании ресурсники намерены заменить всего 90 километров сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Вместо устаревших труб здесь установят современные, с системой оперативного диспетчерского контроля.