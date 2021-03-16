В Самарской области ожидается потепление

В Самарской области в ближайшие дни потеплеет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, во вторник, 16 марта, по области будет от 0 до -5 градусов, а в Самаре ожидается от -3 до -5 градусов.

В начале недели регион находится под влиянием гребня антициклона, из-за чего установилась слабо-морозная погода без существенных осадков. В ближайшие дни ожидается повышение температуры, возможно, выпадет снег.

До конца недели может потеплеть до +2 градусов днем, в ночные часы при этом по области будет холодно, возможно от -7 до -12 градусов.