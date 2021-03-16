В Самарской области стали чаще болеть ОРВИ и пневмонией

Самарцы стали чаще болеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией во всех возрастных группах. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба.

По сравнению с прошлой неделей ОРВИ стали чаще болеть на 11,1%, пневмонией - на 11,7%. Коронавирус чаще всего выявляют именно среди уже заболевших ОРВИ и пневмонией. За прошедшие сутки среди них 199 новых случаев.

Кроме того, в Самарской области зафиксировали рост случаев коронавируса среди пожилых граждан и детей. Ранее в регионе продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также запрет на посещение торговых центров для подростков без взрослых.