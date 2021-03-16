Самарская область вошла в топ-10 по качеству питания в школьных столовых

Самарским ученикам нравится, как их кормят в школьных столовых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в Топ-10 рейтинга качества питания в школьных столовых, составленном учениками. Результаты исследования опубликовало Российское движение школьников.

С 4 февраля по 4 марта проводился интернет-опрос среди учащихся с 1 по 11 класс в 85-ти регионах страны. Школьники по пятибалльной шкале оценивали уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребенка, уважительность в общении сотрудников.

Самарская область вошла во «вкусный топ-10», где также, помимо прочих, оказались Санкт-Петербург и Крым.

В Российском движении школьников отмечают, что готовы посетить регионы, попавшие в «невкусный топ» и исправить ситуацию. На конец марта запланирована поездка в Нижегородскую область. «Перезагрузку» школьного питания там будет делать известный шеф-повар Константин Ивлев.