Многодетная мать из Самарской области бросила детей и скрылась с 2-летней малышкой

Волонтеры пытались помочь семье, в том числе продуктами, но вскоре Марина решила, то ей и так нормально Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марина (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) живет в маленьком поселке в Самарской области, у нее четверо детей, которые выживают, как могут. Марина «не заморачивается» с воспитанием. Двое ее детей уже год, как находятся в тубдиспансере, старшая дочь Таня в сентябре попала в реабилитационный центр после того, как сожитель Марины Денис ударил ее в глаз.

В феврале этого года Марину через суд ограничили в родительских правах. Но ни на одном из заседаний женщина не присутствовала.

- Мы знаем, что до декабря прошлого года она проживала по месту регистрации с младшей дочкой, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки. – Но с тех пор ее местонахождение не известно. Мы направили в полицию заявление об оказании содействия в розыске матери и ребенка.

Младшей дочери Марины – Маше – в этом году должно исполниться 2 года, но в каком состоянии девочка доживет до дня рождения – большой вопрос.

В таких условиях много лет жила многодетная семья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А вдруг она голодная или болеет чем? Марина же не привыкла заботиться ни о ком, кроме себя, - волнуются волонтеры из организации «Право на счастье», которые уже год следят за злоключениями этой семьи. Они пытались помочь горе-матери, но та заявила, что н нуждается в опеке.

Интересно, что у органов опеки нет сведений о том, что в отношении Марины или ее сожителя Дениса есть какие-либо уголовные дела, хотя и синяк у Тани, что называется, налицо, а двум другим детям просто некуда возвращаться.

Между тем, даже ограничение в родительских правах - временная мера и через полгода может быть отменена также по решению суда. Правда, для этого Марине придется доказать, что она исправилась, изменила свой образ жизни и отношение к детям.

Возможно ли это, покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области 11-летняя девочка заменила мать младшим братьям и сестрам

В сентябре она попала в центр реабилитации, что не так с ее семьей сейчас разбираются следователи (подробности)