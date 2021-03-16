В Самаре выяснили, за какой срок в городе можно найти работу

Некоторые самарцы находят работу всего за 1 день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выяснили, в какие сроки в городе можно найти работу. Исследование провели эксперты сайта объявлений "Авито Работа".

Как оказалось, 28% опрошенных самарцев тратят на поиски работы порядка месяца. 13% ответили, что на поиск работы у них ушло от двух до пяти дней, а 8% заявили, что смогли трудоустроиться всего за 1 день поисков.

Участники исследования также рассказали, что мешает в поиске работы. Многие признались, что не были достаточно уверены в себе на собеседованиях, причем, неуверенность чаще проявляли женщины. Также препятствием становится недостаточное количество информации о вакансии и нежелание работодателей отвечать на вопросы соискателей по телефону.