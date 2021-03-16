В Самарской области по-прежнему много смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика по заражению коронавирусом в стране за прошедшие сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области 227 новых случаев.

Это наименьший показатель с ноября прошлого года. Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 52 664 человек, из которых вылечились 49 105, в том числе, 239 - за прошедшие сутки.

Снова много умерших, за сутки в регионе 10 смертельных случаев. Всего умерли 997 заразившихся.

В целом по стране 9 393 новых заразившихся, всего с начала пандемии заболели 4,4 млн человек.

В Самарской области фиксируют рост заболеваемости среди детей и престарелых граждан, а также ожидают, что скоро жители региона начнут привозить коронавирус из отпусков.