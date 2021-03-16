В Самаре драку устроил мужчина, находящийся в федеральном розыске

В Самаре задержали мужчину, который находился в федеральном розыске и устроил драку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

В правоохранительные органы обратились жители дома на улице Водников. Они пожаловались на шум в одной из квартир. Как оказалось, там произошла драка, которую устроил мужчина, являющийся жителем Ульяновской области.

Как выяснилось, он был ранее судим и находился в федеральном розыске. Сотрудники Росгвардии задержали его и в дальнейшем передали полицейским.