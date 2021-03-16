Разноцветные шубы и гаджеты: что самарцы чаще всего покупают на AliExpress

В Самаре выяснили, что чаще всего покупают на AliExpress Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики AliExpress Россия составили потребительскую корзину самых активных регионов России, в числе которых оказалась и Самарская область. В онлайн-корзине собрали товары, чаще всего покупаемые на AliExpress.

В самарской потребительской онлайн-корзине наибольший вес имеют смартфоны – 35% от общего объема. Самыми популярными оказались модели Xiaomi. Популярны также пылесосы, причем, чаще выбирают роботы-пылесосы. Активно самарцы покупают утюги, фены, электробритвы и блендеры.

Категория fashion занимает 16% самарской потребительской онлайн-корзины. Самарцы любят разноцветные шубы из искусственного меха. В топе популярности в основном женская одежда - шелковые платья, футболки и джинсы.